Le duo Rousseau-Magnette a bouclé sa mission d’exploration : "Un formateur pourrait être nommé avant la fin de l'été"

Le gouvernement minoritaire de Sophie Wilmès est donc devenu un gouvernement à part entière, mais ce n'est que temporaire. Ce mois-ci, les pouvoirs spéciaux arrivent à expiration et aucun parti ne souhaite les voir se prolonger. Quant à la confiance du Parlement, elle n’a été accordée que jusqu'en septembre.

La famille socialiste, avec les présidents Magnette et Rousseau, a pris l'initiative de mener une mission d’exploration avec leurs homologues des autres partis afin de trouver une base de soutien pour un nouveau gouvernement fédéral. PS et SP.A constituent en effet ensemble la plus grande famille politique à la Chambre.