Le "kern élargi" décide une baisse temporaire de la TVA à 6% pour l’Horeca

Le "kern élargi" qui regroupe les 10 partis associés aux pouvoirs spéciaux a adopté une série de mesures pour stimuler l'économie et soutenir le pouvoir d'achat des groupes les plus vulnérables, comme les personnes ayant un revenu d’intégration ou les personnes handicapées. Un certain nombre de mesures existaient déjà et sont à présent prolongées.