A Bruxelles, Anvers, Gand et Hasselt des milliers de manifestants rassemblés contre le racisme

Quelque 10.000 personnes, de tous âges et de toutes origines, se sont rassemblées ce dimanche après-midi sur la Place Poelaert à Bruxelles, au pied du palais de justice, pour protester contre les violences policières envers les personnes de couleur et plus généralement contre le racisme. Près de 1.200 personnes s’étaient retrouvées à Anvers sur la Steenplein pour porter le même message, et 750 autres dans le parc Albert à Gand. Près de 200 personnes ont participé à un sit-in à Hasselt, à la mémoire de l’Afro-Américain George Floyd, victime le 25 mai de la violence policière à Minneapolis. La plupart de ces milliers de manifestants portaient un masque, dans le respect des règles de protection sanitaire contre le coronavirus.