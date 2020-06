Dès le 1er juillet, les courses cyclistes autorisées en Flandre avec plus de 50 coureurs

Cycling Vlaanderen veut encore obtenir lundi l’autorisation officielle du GEES - les experts qui accompagnent le gouvernement fédéral dans la stratégie de déconfinement - et des ministres compétents pour pouvoir organiser à nouveau des compétitions en Belgique dès le 1er juillet.

"Nous sommes très heureux de cette décision", a déclaré Massimo Van Lancker. "Elle doit encore être officiellement ratifiée par le ministre demain et nous attendons également son protocole, mais nous sommes déjà en train de planifier à l'avance. Après le dernier Conseil national de sécurité » mercredi 3 juin, « nous avons eu beaucoup de questions. Organiser des courses pour cinquante coureurs est une tâche difficile. Sans limitation, ce sera plus facile à organiser. Nous espérons pouvoir annoncer un programme pour toutes nos disciplines d'ici la fin de la semaine prochaine. Nous avons déjà remarqué que nos membres sont impatients de disputer des courses à nouveau".

"Nous avons également remarqué qu'il y a beaucoup de bonne volonté de la part des gens", a conclu Van Lancker. "Nous apprécions vraiment cela. Nos épreuves se déroulent sur la voie publique. Nous sommes donc également dépendants des organisateurs et des bourgmestres".

Normalement, les organisateurs d’une course doivent faire une demande d’autorisation auprès des bourgmestres 14 semaines à l’avance, pour pouvoir faire passer les participants sur leur territoire. Mais un certain nombre de bourgmestres ont déjà annoncé que l’autorisation sera accordée plus rapidement.

Cycling Vlaanderen espère pouvoir publier un nouveau calendrier d’épreuves cyclistes d’ici la fin de la semaine prochaine.