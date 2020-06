Geens à propos de la lutte contre le racisme: "Regardez la coloration des auditoires, c’est décevant"

Mais les quotas ne résoudront pas tout, admet le ministre de la Justice. “On parviendra très difficilement à convaincre les hommes de ne plus faire de mauvaises blagues sur les femmes. Peut-être dans 50 ans. Mais si l’on voit d’où nous venons, le progrès reste tout de même gigantesque".

Et pourtant, l’anonymat de l’internet et des médias sociaux n’a pas aidé à faire progresser les choses, estime Geens (photo, à dr.). "Je me demande si le fait d’enlever tous les freins a été une bonne chose. (…) Nous avons tous une fonction d’exemple, mais dans ce domaine la politique n’est pas bonne élève, et certains partis encore moins".