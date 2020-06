Incidents à Matongé et la Porte de Namur après la manifestation bruxelloise paisible

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, "a donné l'ordre de procéder à des arrestations et de mettre fin immédiatement aux troubles à l'ordre public" après les incidents qui ont éclaté dans le quartier bruxellois de Matongé au terme de la manifestation contre les violences policières envers les gens de couleur et plus généralement contre le racisme. Une manifestation qui s’était déroulée dans le calme.