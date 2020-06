Une journée pour nettoyer les rivières et les canaux

Chaque année, huit milliards de kilos de déchets atterrissent dans les mers et les océans, selon le fondateur de l’initiative River Cleanup, le Belge Thomas de Groote. Quelque 80% de cette pollution provient des rivières.

Thomas de Groote veut dès lors s'attaquer à la source du problème en retirant les déchets avant qu'ils ne parviennent à la mer. Ce grand nettoyage, dont la date est à la veille de la Journée mondiale de l'océan, était notamment prévu à Bruxelles, Miami, New York, Tokyo, Singapour, Londres mais aussi en Chine, aux Philippines, au Sri Lanka, en Palestine et en Afrique du Sud.

Tout volontaire pouvait également organiser une action individuelle ou en petit groupe, tant que les règles de sécurité liées au coronavirus sont respectées. "Nous allons nous concentrer sur des actions individuelles pour lesquelles une ou deux personnes peuvent ramasser des déchets", indiquait le fondateur.

Pas moins de 230 actions, réparties sur six continents, ont été enregistrées sur le site web de River Cleanup, dont seize en Belgique. En outre, des nettoyages plus importants sont prévus le 5 juillet à Anvers, Namur et Bruxelles. L'année dernière, quelque 5.000 participants avaient éliminé près de 60 tonnes de déchets dans les rivières du pays (photo archives).