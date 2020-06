A partir du 15 juin, tout citoyen pourra retirer gratuitement un masque en pharmacie

"Le produit en question est un masque en tissu à trois couches de haute qualité, qui comprend des traitements anti-gouttelettes et antibactériels. De plus, la conception ergonomique du masque, le choix des matériaux, la texture et le niveau de respirabilité offrent un niveau de confort élevé et permettent une utilisation prolongée. Les masques peuvent être lavés et réutilisés jusqu'à 30 fois et surpassent les spécifications des autorités qui les ont commandés", a fait valoir la firme luxembourgeoise.

Au total, la Défense transportera 12 millions de masques dans les 28 dépôts de distributeurs réguliers des 4.800 pharmacies du pays, a précisé la lieutenant-colonel Katrien D'Hert, cheffe des opérations logistiques. La destination des six derniers millions de masques n'a pas encore été annoncée.