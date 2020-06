Était-il irresponsable d’organiser une manifestation contre le racisme à Bruxelles ?

Selon la police de Bruxelles, la manifestation s'est déroulée dans le calme, en partie grâce aux stewards déployés par les organisateurs. Mais par la suite, il y a eu aussi des émeutes et des pillages dans le quartier de Matongé et à la Porte de Namur à Ixelles. "Après le rassemblement, des fauteurs de troubles et des délinquants ont délibérément provoqué les forces de l'ordre et dégradé le mobilier urbain. Ils s'en sont ensuite pris à des magasins pour les dévaliser comme de vulgaires voleurs. J'ai immédiatement demandé aux forces de l'ordre de disperser les fauteurs de trouble et de procéder à leur arrestation", a expliqué le bourgmestre.

Selon la police de Bruxelles, 246 personnes ont été arrêtées. Il s'agit principalement d'arrestations administratives, mais il y a aussi eu 7 arrestations judiciaires. "Nous avons également lancé un appel via les médias sociaux pour récolter le plus possible d’images vidéo", explique Ilse Van De Keere, porte-parole de la police. "Cela nous permettra d'identifier encore plus de personnes pouvant être liées à des infractions pénales".

Selon le bourgmestre de Bruxelles, la Ville se portera partie civile et poursuivra via le mécanisme des sanctions administratives. "Je recevrai également dès demain/lundi les commerçants qui ont subi des dégâts pour les indemniser au plus vite. Nous ne tolérons et ne tolérerons jamais l'impunité dans notre capitale", a-t-il ajouté.