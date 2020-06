 Swissport Belgique va se déclarer en faillite : 1.500 emplois sont menacés

L'entreprise Swissport en Belgique va déposer le bilan et se déclarer en faillite auprès du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles pour son entité Swissport Belgium SA, prestataire de services au sol à Brussels Airport, et pour sa filiale Swissport Belgium Cleaning SA, également active à Zaventem. Près de 1.500 emplois sont ainsi menacés. Depuis l'annonce de la faillite de Swissport Belgium, le personnel ne travaille plus, a annoncé lundi le secrétaire syndical BBTK-Setca, Olivier Van Camp.