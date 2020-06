Cartamundi et l’Université d’Anvers vont produire des masques FFP2 et FFP3 100% belges

Medimundi, c’est la nouvelle spin-off formée par l’entreprise de cartes à jouer de Turnhout Cartamundi et l’Université d’Anvers. Associée au constructeur de machines Cloostermans, cette nouvelle entreprise sera chargée de réaliser (innovation, production, marketing et vente) des masques de haute qualité et grand confort FFP2 et FFP3 pour le personnel des soins de santé. Cette production 100% belge doit permettre à notre pays, à l’avenir, de réaliser sur son propre sol les masques qu’il a eu tellement de peine à se procurer rapidement au début de l’épidémie.