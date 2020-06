Covid-19 : le nombre de contaminations repasse sous de la barre des 100

Au total, 9.619 personnes sont décédées en Belgique depuis le début de l'épidémie de Covid-19, pour un total de 59.437 infections confirmées. Ce dernier chiffre ne reflète cependant pas la situation réelle de l'épidémie en Belgique, l'ensemble de la population n'étant pas testée. Parmi les nouveaux cas rapportés, 44 patients résident en Flandre, 34 en Wallonie et 11 à Bruxelles.

Actuellement, 115 patients se trouvent en soins intensifs, soit une personne de moins que la veille. Soixante-six personnes ont besoin d'une assistance respiratoire. Les hôpitaux accueillent pour le moment 573 patients atteints du Covid-19. Quelques 16.324 personnes sont sorties de l'hôpital et ont été déclarés guéries depuis le 15 mars.

Sur les 13 morts rapportées au cours des dernières 24 heures, 10 ont été signalées en Flandre, 2 en Wallonie et une à Bruxelles. Toutes ont eu lieu à l'hôpital.

La moitié des décès liés au coronavirus en Belgique sont survenus dans une maison de repos et de soins, 48% ont eu lieu à l'hôpital, 0,5% dans d'autres collectivités résidentielles, et 0,6% à domicile ou ailleurs. Le diagnostic a été confirmé par un test de dépistage pour la plupart des décès en milieu hospitalier (95%). Dans les maisons de repos et de soins, 74% des décès sont des cas possibles de Covid-19, tandis que 26% sont confirmés.

Le nombre total de tests effectués s'élève à 958.513, dont 8.838 rapportés dans les dernières 24 heures, indique enfin l'Institut de santé publique Sciensano.