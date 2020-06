La cathédrale d’Anvers rouvre ses portes, y compris celles de la chapelle "Corona"

Parmi les nombreuses œuvres d’art à admirer dans la cathédrale anversoise, il y en a une qui porte le titre de "Corona". Mais c’est un pur hasard, étant donné qu’elle s’y trouve depuis septembre 2018. Elle représente une couronne d’épines en verre posée sur un coussin de velours rouge brodé, qui est porté par une structure en acier (photo).

"L’œuvre est maintenant chargée d’une signification particulière en raison de son nom, et nous souhaitons faire le lien avec la réalité actuelle", précise le curé Bart Paepen. "Nous avons donc décidé d’appeler la chapelle, dans laquelle se trouve l’œuvre d’art, "chapelle Corona". Nous espérons que les gens pourrons y méditer sur la souffrance".

La cathédrale Notre-Dame est ouverte au public du lundi au samedi, de 12h à 15h. Il y a un service religieux à16h. Le dimanche, la messe y est célébrée à 10h et à 12h, et les visites sont permises entre 14h et 17h.