La police de la Côte utilise des caméras thermiques contre le trafic d’êtres humains

La zone de police Westkust (qui comprend les communes balnéaires de Coxyde, La Panne et Nieuport) a déployé un système de caméras infrarouges pour lutter contre le trafic d'êtres humains. C’est ce qu’a indiqué le gouverneur de Flandre occidentale, Carl De Caluwé. Les appareils devraient permettre à la police de détecter les mouvements des passeurs dans les dunes et sur la plage et d'intercepter les bateaux de transmigrants plus rapidement.