La statue de Léopold II qui avait été vandalisée à Ekeren a été retirée pour être restaurée

La statue de Léopold II date de 1873 et a été installée sur une place de la banlieue anversoise en souvenir d'une visite du Roi à Ekeren. Elle a, au cours des dernières années, régulièrement été la cible de dégradations. Les critiques envers Léopold II et sa gestion dans l’Etat indépendant du Congo au 19è siècle ont été ravivées récemment avec la mort de l'Afro-Américain George Floyd, asphyxié par un policier blanc, et les protestations massives contre le racisme qui ont suivi.

La statue avait d’abord été recouverte de graffitis et de peinture rouge, il y a quelques semaines, puis dans la nuit de mercredi à jeudi, elle avait été enduite d'un liquide inflammable et ensuite on y avait mis le feu. Fortement endommagée, la statue a dû être retirée pour être restaurée au musée Middelheim d'Anvers. "Des spécialistes verront si elle peut être restaurée et nettoyée, car les dégâts sont très importants”, a expliqué le bourgmestre du district d'Ekeren, Koen Palinckx (N-VA).