Pour la première fois en 17 ans, les entreprises belges prévoient de licencier plus qu’elles n’engageront

Près de trois quart des employeurs (72%) s'attendent cependant à reprendre au cours des douze prochains mois un rythme de recrutement équivalent à celui d'avant la crise sanitaire. Les trois Régions du pays montrent la même confiance. "A court terme, on aurait pu craindre des prévisions encore plus négatives et les résultats internationaux de notre enquête montrent que les employeurs belges se montrent moins pessimistes que la plupart de leurs homologues européens", explique Philippe Lacroix, managing director de ManpowerGroup BeLux.

Dans 16 des 22 pays sondés en Europe, les prévisions sont plus pessimistes qu'en Belgique, précise Lacroix. En effet, seuls 55% des employeurs sondés au niveau européen estiment que le rythme des embauches se rétablira durant l'année. Les perspectives d'emploi dans le courant du trimestre prochain sont négatives dans 24 des 26 pays sondés. La plupart d'entre eux affichent eux aussi les prévisions les plus faibles depuis le lancement de l'enquête.

C'est notamment le cas au Royaume-Uni (-12%), en France (-11%) ou aux Pays-Bas (-4%). Les employeurs croates (+2%) et allemands (+1%) sont les seuls à indiquer des perspectives légèrement positives.

Ailleurs dans le monde, les prévisions d'emploi sont positives au Japon (+11%), en Inde (+5%), en Chine (+3%, soit le pronostic le plus faible depuis quatre ans) et aux Etats-Unis (+3%, l'estimation la plus faible depuis 2010). Elles sont négatives au Brésil (-15%) et à Singapour (-28%), qui enregistre le chiffre le plus faible de l'enquête.