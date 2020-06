Comment l’intelligence artificielle nous aide à combattre l’épidémie de Covid-19

Dans le combat mené contre la propagation du nouveau coronavirus, l’intelligence artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus important. Du diagnostic à la prévention, en passant par les contrôles et le développement de médicaments et de vaccins. Le journaliste Tom Van de Weghe (VRT), expert dans le domaine de l’IA et de la cybersécurité, nous explique dans cette vidéo en néerlandais sous-titrée en français comment la crise sanitaire a aussi mis à jour les faiblesses de l’intelligence artificielle. Mais l’espoir est grand : l’IA devrait jouer un rôle encore plus important dans l’éventualité d’une nouvelle épidémie.