Le niveau des nappes phréatiques a encore baissé au mois de mai en Flandre

"Le mois de mai 2020 a été très sec partout en Flandre", indique la VMM. Les précipitations totales se situaient entre 1,6 et 28,9 mm, alors qu'une moyenne se trouvant entre 10,0 mm et 66,5 mm est normalement mesurée à Uccle. Les trois derniers mois, de mars à mai, ont été exceptionnellement secs avec 81,4 à 142,8 mm de précipitations (moyenne: 105,8 mm; normale à Uccle: 187,8 mm) ».

"On observe actuellement des déficits pluviométriques très élevés pour cette période de l'année", précise encore l’Agence flamande pour l’environnement. Le déficit de précipitations est compris entre 142,5 et 231,2 mm. Il fait partie des plus élevés enregistrés depuis 1970 (à Uccle), selon la VMM.

Les pluies du début de mois de juin ont permis une certaine amélioration, en particulier dans le centre et l'est de la Flandre. Les débits dans les cours d'eau non navigables ont également continué de baisser partout durant le mois de mai.