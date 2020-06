"Pas Normal", une campagne contre le profilage ethnique par la police

Selon elles, il est aussi primordial que les relations police-communautés soient améliorées. "La confiance entre les deux parties est indispensable pour la pratique d'une action policière de qualité", pointent les associations. Enfin, elles estiment nécessaire de mettre en place des mécanismes de traitement des plaintes accessibles, indépendants et efficaces.

La loi interdit déjà toute discrimination sur la base de certains critères dits "protégés", tels que l'origine ethnique, indique-t-on du côté du cabinet du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V). Cette loi impose également des sanctions pénales aux fonctionnaires publics ou agents qui discriminent une personne sur la base de l'un de ces critères protégés. "Un contrôle d'identité fondé uniquement sur l'origine ethnique présumée d'une personne est donc interdit."

De plus, les policiers sont sensibilisés tout au long de leur formation, assure le cabinet De Crem. "Divers modules du règlement général des études prévoient un enseignement en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autres cours, par exemple liés au radicalisme, mettent aussi l'accent sur la connaissance des communautés locales et les efforts envers les minorités, les communautés religieuses, les jeunes et les groupes défavorisés. Dans ce contexte, la diversité et le respect de chacun sont mis en avant, ainsi que le fait que les policiers agissent sur des comportements déviants et non sur l'identité."