L'industrie alimentaire très affectée par la crise sanitaire, après une année record

En 2019, le secteur alimentaire a enregistré un chiffre d'affaires de 55 milliards d'euros, en hausse de 5,9% après une année 2018 décevante, et une augmentation des investissements (+8,8%), du nombre d'emplois (+2%) ainsi que des ventes intérieures (+9,4%). Les exportations ont elles progressé de 2,5% l'an dernier, pour atteindre 27 milliards d'euros.

Plus de la moitié (54%) de ces exportations restent destinées aux pays voisins, Pays-Bas en tête, mais les aliments et les boissons belges gagnent également en popularité sur les marchés lointains, remarque Fevia. Les exportations belges ont augmenté de 12% aux États-Unis (770 millions d'euros), de 9% en Chine (247 millions), de 6% au Japon (191 millions), de 15% au Canada (156 millions) et même de 25% en Arabie saoudite (151 millions). Les boissons, les produits de pommes de terre surgelés, le chocolat et les produits laitiers sont les principaux produits exportés en dehors de l'Union européenne.

"2019 a été une année record dans tous les domaines pour notre industrie alimentaire", souligne Bart Buysse, CEO de Fevia. "Nos entreprises ont investi 1,8 milliard d'euros, plus que tout autre secteur industriel."

Cette année 2020, le coronavirus affecte cependant lourdement notre industrie alimentaire. La crise et les mesures du confinement, notamment l'arrêt de l'horeca, ont entraîné une baisse moyenne du chiffre d'affaires de 30%, tandis qu'une entreprise agroalimentaire sur trois fait part de problèmes de liquidité. Les coûts ont également augmenté pour le secteur, avec l'achat de matériel de protection ou encore l'augmentation du prix de certaines matières premières.