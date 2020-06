La ministre flamande Lydia Peeters critiquée pour un vol Bruxelles-Anvers

Ce jeudi, Lydia Peeters déclarait cependant pouvoir comprendre les critiques dont elle fait l’objet. "Je suis convaincue que les aéroports régionaux ont un avenir en Flandre, étant donné leur importance économique. Bien entendu, le secteur aérien doit aussi prendre des initiatives pour devenir plus durable. Il y travaille avec les autorités et je soutiens pleinement ces initiatives. Mobilité et durabilité devront aller de pair".

"Je comprends donc les critiques suscitées par le vol de presse de mardi. Ma présence à la conférence de presse aurait dû suffire". (Images du vol de presse ci-dessus)

A quoi Joeri Thijs de l’organisation Greenpeace répondait via Twitter que "le problème n’est pas seulement une question de perception. Le problème est que vous soutenez des vols (privés) de courte distance et de petits aéroports déficitaires. Ceci est en totale contradiction avec une mobilité qui respecte les défis de la crise climatique", concluait Joeri Thijs.