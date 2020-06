Le Parlement flamand veut déceler les discriminations, mais sans tests de situation

La lutte contre le racisme doit être accélérée, estiment les partis de la majorité flamande N-VA, CD&V et Open VLD. Après les manifestations violentes aux Etats-Unis, qui ont fait suite au décès de l’Afro-Américain George Floyd à Minneapolis, et au lendemain de la manifestation contre le racisme et les violences policières qui a rassemblé 10.000 personnes à Bruxelles en pleine crise sanitaire, un débat est né au Parlement flamand (photo).

La majorité estime qu’il est grand temps de passer des accords par secteur au sujet des discriminations, "sans que les travailleurs, les agences immobilières ou les propriétaires de locations ne soient mis au pilori", précisent Sihame El Kaouakibi (Open VLD), Nadia Sminate (N-VA) et Katrien Partyka (CD&V). "Nous travaillons ainsi à un consensus contre les discriminations".

Diverses études révèlent en effet que les personnes avec un handicap, les seniors, les femmes et les personnes d’origine immigrée sont sous-représentés sur le marché du travail et éprouvent encore de grosses difficultés sur le marché de la location de logements en Flandre. Pour contrecarrer ce problème, les parlementaires flamands plaident en faveur d’accords "affinés" par secteur et d’un système de contrôle académique et indépendant qui recense les formes de discriminations. "Sur base de cette analyse, il faudra intervenir en sensibilisant la population".