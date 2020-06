Un nombre record d’étudiants travaillent, mais souvent sans être déclarés

La proportion d’étudiants qui travaillent était de 80% l'an dernier. En Flandre, 87% des étudiants exercent actuellement un travail rémunéré, 83% à Bruxelles et 78% en Wallonie. Le pourcentage de jeunes gens aux études qui travaillent pendant l'année scolaire s'élève désormais à 70%, alors que ce pourcentage va jusqu'à 76% pendant les grandes vacances.

Dans les deux cas, il s'agit d'un record. Près de deux tiers (62%) travaillent à la fois pendant l'année et pendant l'été. Un bon tiers des étudiants sondés (36%) indiquent que le fait de travailler pendant l'année scolaire nuit à leurs études.

C'est dans le secteur horeca (cafés, restaurants) que les étudiants travaillent le plus (22%), puis dans le commerce de détail (19%). Les étudiants disent gagner, selon leurs propres estimations, quelque 2.600 euros par an - c'est 200 euros de plus que l'an dernier. Les étudiants ont gagné quelque 2.900 euros, soit 400 euros de plus que les étudiantes.