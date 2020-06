Covid-19 : le nombre de contaminations se stabilise, celui des hospitalisations diminue encore

"Le nombre de contamination est stable. Il se situe entre 100 et 120 cas par jour. Nous observons une discrète remontée d'1% par rapport à la semaine qui précède. Mais la situation est bien suivie", assure le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem qui ajoute que les patients déclarés révèlent pour la plupart "des symptômes peu sévères de la pathologie".

Parmi les 108 nouveaux cas enregistrés, 64 patients résident en Flandre, 35 en Wallonie et 9 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s'élève actuellement à 59.819.

Au total, 16.498 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 45 personnes au cours des 24 dernières heures.

Des décès des dernières 24h, 7 ont eu lieu à l'hôpital, 3 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 100% a été confirmé par un test Covid-19. Sur les 9.646 personnes décédées, 49% sont mortes à l'hôpital, 50% dans une maison de repos et de soins, 0,5% dans les autre collectivités résidentielles, et 0,6% à la maison et ailleurs.

La plupart des décès à l'hôpital (95%) sont des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins comprennent 26% de cas confirmés et 74% de cas suspects.