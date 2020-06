Discriminations : le gouvernement flamand demande l’aide d'universités pour adopter un système de contrôle

D’après le journaliste politique de la VRT Pieterjan De Smet, il y aurait eu un accord au sein des partis de la majorité de ne pas utiliser le mot sensible de "test de pratique" ou "test de situation" (praktijktest, en néerlandais), mais lors de sa conférence de presse ce vendredi le ministre Bart Somers l’a utilisé plusieurs fois pour décrire comment il souhaitait que ces contrôles soient menés par les administrations locales.

D’après Jan Jambon, le désaccord ne porte pas tant sur la pratique de contrôles que sur la façon de la nommer. Pourtant, le ministre flamand du Logement, Matthias Diependaele (N-VA), avait explicitement exclu ce genre de contrôles de situation, lors d’une interview à la VRT. Et une résolution adoptée mercredi par le Parlement flamand ne mentionne pas des tests de situation, mais "un système de contrôle indépendant et académique".

Au CD&V, on affirmait qu’il s’agit d’une "discussion sémantique". "Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il faut faire quelque chose contre les discriminations sur le marché de la location de logements et de l’emploi. On s’est mis d’accord de travailler avec un moyen de mesure scientifique et des équipes indépendantes", indiquait le parti démocrate-chrétien.

Le ministre Bart Somers (photo) - ancien bourgmestre de Malines (province anversoise) -, responsable notamment de l’Égalité des chances, veut par contre encourager les administrations locales à mener des tests sur le terrain. Des inspecteurs se font alors passer pour des personnes d’origine étrangère et d’autres groupes de population victimes de discriminations et vérifient si leur candidature à un emploi ou un logement est considéré différemment du fait de cette origine. Bart Somers affirme vouloir promouvoir "une approche qui sensibilise et qui mobilise". Il veut étendre la pratique suivie à Malines au reste de la Flandre.