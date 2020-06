Les volontaires actifs dans la lutte contre le virus seront indemnisés en cas de décès

Le "Fonds Covid-19 Volontaires" a été créé au sein de l’Agence fédérale des risques professionnels, Fedris. Tous les volontaires et étudiants jobistes actifs pour un organisme effectuant des activités dans la lutte contre le Covid-19 sont automatiquement assurés par ce fonds. Il versera une indemnité à certains proches de la victime en cas de décès provoqué par le Covid-19.

Si le bénévole tombe malade mais ne décède pas, les frais médicaux sont couverts par l'assurance-maladie obligatoire, précise Fedris. L'indemnité est une somme unique versée au partenaire (18.651 euros), à l'ex-partenaire bénéficiant d'une pension alimentaire (9.325,50 euros) et aux enfants bénéficiant des allocations familiales (15.542,50 euros par enfant).

Une intervention unique est également prévue pour les frais funéraires (1.020 euros) et versée à la personne qui les a pris en charge. L'indemnisation est prévue pour des décès survenus entre le 10 mars et le 1er juillet. Après cette période, il sera possible d'obtenir une indemnisation à la condition de fournir la preuve que le volontaire a contracté le Covid-19 avant le 1er juillet 2020.

Le formulaire d'indemnisation se trouve sur le site de Fedris. Certains organismes (Croix-Rouge, banques alimentaires, maisons de repos, hôpitaux) font appel à de nombreux volontaires pour assurer leur fonctionnement quotidien. Puisque beaucoup de volontaires sont des personnes âgées appartenant à un groupe à risque, ces organismes ont dû faire appel à de nouveaux volontaires ou ont engagé des étudiants jobistes, précise Fedris.