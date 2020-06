Rouge, orange ou vert : avis de voyage simplifiés en ligne dès le 15 juin

Ce sera cependant loin d'être le cas partout. Un tour de table des ambassadeurs en Belgique des pays de l’Union européenne, Schengen et du Royaume-Uni, invités ce vendredi par le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin (photo archives) au Palais d'Egmont, l'a encore démontré. Après avoir loué la collaboration entre pays européens en situation de crise, le ministre a posé aux ambassadeurs une question simple: les Belges seront-ils autorisés dès lundi à voyager vers leurs pays?

Plusieurs, malgré les recommandations européennes d'une part, et les efforts du ministre Goffin pour expliquer et contextualiser la situation épidémiologique en Belgique d'autre part, ont clairement répondu "non". C'est le cas notamment du Danemark, de la Hongrie ou de la République tchèque, même s'il y a des exceptions prévues, comme pour les citoyens qui y sont résidents.

La Norvège et l'Espagne sont aussi à classer dans les "rouges" dans l'immédiat. L’Espagne n’accueillera des touristes qu’à partir du 1er juillet.

On le sait cependant, le déconfinement évolue parfois rapidement. Les avis de voyage simplifiés et leurs feux verts, oranges et rouges seront donc mis à jour en temps réel, autant que possible, promet le ministre. Le 15 juin, la Belgique ouvrira quant à elle bien ses propres frontières aux résidents des autres Etats membres UE et Schengen.

Vérifiez la situation pour les destinations qui vous intéressent, via le site des Affaires étrangères.