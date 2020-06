Une commission "vérité et réconciliation" et des excuses sur le passé colonial de la Belgique ?

Le président de la Chambre, Patrick Dewael (Open VLD), a annoncé ce vendredi sur Twitter son intention de proposer la semaine prochaine la mise sur pied d’une commission parlementaire "vérité et réconciliation" sur le passé colonial de la Belgique, alors que plusieurs statues du roi Léopold II (photo) ont été vandalisées ces derniers jours dans diverses villes du pays. Le mouvement de protestation s’inscrit dans le prolongement des manifestations contre le racisme et les violences policières "Black Lives Matter", à la suite de l’homicide de l’Afro-Américain George Floyd à Minneapolis. Mais alors que la République démocratique du Congo célébrera le 30 juin le 60e anniversaire de son indépendance, des voix s’élèvent aussi pour réclamer que le gouvernement fédéral ou le roi Philippe présentent enfin des excuses au peuple congolais pour les abus et atrocités commis au cours de l’histoire coloniale belge.