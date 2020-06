Le "superkern" décide une série de mesures socio-économiques mais sans l'accord de la N-VA

"Une fois de plus, un gigantesque paquet de mesures représentant plusieurs centaines de millions d’euros a été mis sur la table. Nous ne pouvons plus accepter cela. Sous le couvert de mesures d'urgence, on ne se préoccupe que des dépenses et on ne s’intéresse pas aux rentrées qui offrent une perspective budgétaire. Nous devons maintenant passer à la formation d'un gouvernement de plein exercice ", a expliqué le chef de groupe N-VA à la Chambre Peter De Roover.

D’après notre collègue Riadh Bahri, journaliste politique à la VRT : "La N-VA aurait passé toute la journée à la table des négociations de manière constructive. Mais lorsqu'il a fallu conclure, il y aurait eu une petite discussion entre le président du PS, Paul Magnette, et le représentant de la N-VA, Peter De Roover".