Les restes découverts à Bree appartiennent à une personne décédée il y a plus de 20 ans

"Les premiers résultats montrent qu'il ne s'agit certainement pas d'un décès récent. Toutefois, il n'est pas encore possible de donner une date précise. Cela nécessitera une enquête plus approfondie. Lorsque l'enquête aboutira à une date la plus précise possible, celle-ci sera communiquée", a ajouté Bruno Coppin.

Jeudi après-midi, des ossements ont été découverts lors de travaux d'excavation sur le site de la Wijshagerstraat. La police de la zone CARMA a délimité la zone. Une tente a été installée sur le site. L'enquête se déroule en collaboration avec les services du DIV et la cellule des personnes disparues de la police fédérale, le laboratoire de la police judiciaire fédérale du Limbourg et un médecin légiste.