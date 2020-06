Pas de Mur de Grammont au programme du prochain Tour des Flandres

"La succession rapide des courses dans le nouveau calendrier va demander aux équipes une bonne organisation", a communiqué Flanders Classics. "Pour permettre aux équipes et aux coureurs de bénéficier du repos nécessaire, Flanders Classics a décidé, en concertation avec les équipes, de réduire légèrement le parcours de ses courses."

Le Tour des Flandres sera long de 241 km chez les hommes et 135 km chez les dames. Le changement le plus marquant est la disparition du Mur de Grammont. Le Valkenberg fait son retour tandis que le Vieux-Quaremont et le Paterberg seront toujours présents pour jouer un rôle crucial dans le final.