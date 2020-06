Une femme sur trois, âgée de plus de 60 ans, victime de maltraitances, en Belgique

Un homme frappe sa mère démente, qui vit avec lui, parce qu’elle a jeté sans raison plusieurs de ses précieuses bandes dessinées à la poubelle. Une femme de ménage qui fait les courses d'un homme âgé avec sa carte bancaire s’achète aussi des produits pour elle-même. Ce sont-là quelques exemples fictifs de mauvais traitements infligés aux personnes âgées.

Ces exemples-là sont intentionnels, mais cela se produit parfois aussi sans mauvaises intentions. Ce sont des situations dans lesquelles, par exemple, un prestataire de soins s’occupe de personnes âgées avec les meilleures intentions, mais ne le fait pas de manière adéquate ni appropriée, ce qui entraîne des souffrances pour les personnes dont il s’occupe. Par exemple, un soignant qui, par facilité, attache une personne démente à son siège pour des raisons de sécurité.

Des études internationales montrent que dans notre pays, environ 32 % des femmes de plus de 60 ans déclarent avoir été victimes de ce type d'abus. Le Centre flamand de soutien aux personnes âgées VLOCO rencontre en effet principalement des femmes lors de ses consultations. Les auteurs sont principalement des personnes de l’environnement immédiat de la victime. C'est le cas dans 81% des cas.

De plus, 67 % des personnes interrogées vivent avec l'auteur de l'infraction. "Ce sont toutes des situations dans lesquelles une personne âgée est dépendante de quelqu'un d'autre", explique Lily De Clercq du VLOCO. "Par exemple, la personne âgée ne peut plus faire ses courses et c’est sa femme de ménage ou son fils ou sa fille qui le fera désormais. Ou bien la personne âgée a besoin de soins médicaux, ou bien elle est seule et dépend d'une personne pour avoir encore des contacts sociaux".