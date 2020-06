"Un triumvirat composé de Wilmès, Jambon et Di Rupo pour mener les négociations gouvernementale"

Peter De Roover, chef de groupe N-VA au Parlement fédéral, a estimé que la Première ministre Sophie Wilmès (MR) était la mieux placée pour diriger les négociations en vue de former un nouveau gouvernement, avec les ministres présidents Jan Jambon (N-VA) et Elio Di Rupo (PS). "Je pense que l'axe entre le PS et la N-VA peut former une bonne majorité et compléter l’actuel gouvernement fédéral", réitérant ainsi la préférence de la N-VA pour une coalition jaune-violette.