Déjà plus 400 Belges volontaires pour tester un vaccin potentiel

Plus de 400 personnes se sont portées volontaires pour tester un vaccin potentiel contre le coronavirus développé par le laboratoire belge Janssen Pharmaceutica et sa maison mère Johnson & Johnson. C'est un nombre élevé en comparaison avec d'autres tests en phase préliminaire d'évaluation, indiquent ce mercredi les quotidiens Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. En outre, jamais autant de personnes n'ont participé à une étude clinique.