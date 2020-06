Les élèves de 6e primaire connaissent mieux l’anglais que le français

Vanessa De Wilde a analysé le vocabulaire que possèdent 110 enfants de 6e primaire, en français et en anglais. Il en ressort que ces élèves connaissent davantage de mots anglais que français à l'âge de 12 ans.

Dans un test qui leur était proposé, ces élèves ont eu en moyenne 64% pour le vocabulaire anglais et 41% pour le vocabulaire français. Ils affirment aussi avoir nettement plus de contacts avec l’anglais que le français en dehors de l’école. Ils regardent ainsi davantage la télévision et écoutent de la musique en anglais, ils font des jeux vidéo en anglais et utilisent plus souvent l’anglais que le français sur les réseaux sociaux.