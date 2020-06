Une commission parlementaire se penchera sur le passé colonial de la Belgique

Un accord de principe est intervenu ce mercredi en conférence des présidents de la Chambre pour mettre en place une commission chargée de travailler sur le passé colonial de la Belgique, ont confirmé les chefs de groupe MR Benoît Piedboeuf et PS Ahmed Laaouej. Il n’est pas encore clair si ces débats auront lieu à l’intérieur d’une commission existante ou si une nouvelle commission sera créée à cet effet. Sa mission précise n’est pas encore fixée non plus, notamment en ce qui concerne les éventuelles excuses que le gouvernement fédéral ou le Roi pourraient présenter au peuple congolais.