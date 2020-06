Covid-19 : 104 nouvelles infections et 10 décès ces dernières 24 heures

A ce jour, un total de 60.348 cas confirmés de Covid-19 ont été rapportés, dont 33.954 cas (56%) en Flandre, 19.103 cas (32%) en Wallonie, et 6.237 cas (10%) à Bruxelles. Sur les 104 nouveaux cas rapportés au cours des 24 heures écoulées, 69 patients résident en Flandre, 13 en Wallonie et 22 à Bruxelles.

Au total, 344 patients sont actuellement encore hospitalisés. Parmi eux, 60 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 7 patients au cours des 24 dernières heures. Quelque 16.724 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 40 personnes au cours des dernières 24 heures.

Parmi les 10 décès à déplorer depuis mercredi, 5 ont eu lieu à l'hôpital et 5 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 60% ont été confirmés par un test Covid-19. Sur les 9.683 personnes décédées depuis le début de l’épidémie en Belgqiue, 49% sont mortes à l'hôpital, 50% dans une maison de repos et de soins, 0,5% dans les autres collectivités résidentielles, et 0,6% à la maison et ailleurs. La plupart des décès à l'hôpital (95%) sont des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins comprennent 27% de cas confirmés et 73% de cas suspects, selon les résultats de Sciensano.

Les chiffres de Sciensano ont été communiqués avec du retard ce jeudi, alors qu'ils sont normalement annoncés ponctuellement à 11h. L'Institut a observé un nombre d'infections qui semblait avoir soudainement fortement augmenté. Mais il s'agissait d'une erreur dans le rapport d'un laboratoire. Les chiffres ont donc dû être adaptés.