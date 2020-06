Gand retire une statue controversée du roi Léopold II de l’espace public

Le groupe de travail rendra son avis dans le courant de l'année sur d'autres monuments coloniaux installés dans la ville flamande, comme par exemple la statue de Sakala dans le Parc de la Citadelle. Le nom de certaines rues de la ville liées à l’époque coloniale sera également débattu.

L‘échevine de l’Egalité des chances, Astrid De Bruycker (SP.A), estime que la décision de retirer le buste de Léopold II du Zuidpark ne vient pas trop tôt. "Les actes criminels commis notamment par Léopold II ne méritent pas les honneurs, au contraire. Jusqu’à ce jour, des gens sont blessés et insultés par une représentation peu sensible et dépassée de la colonisation, dans nos rues et nos parcs".

"Il est symboliquement important de retirer les statues, mais cela ne suffit pas. Nous devons expliquer la colonisation et en parler dans les écoles, pas simplement la supprimer", estime Astrid De Bruycker. C’est aussi l’avis de l’échevine Tine Heyse (Groen) : "La décolonisation de la ville porte sur bien plus que le retrait des statues. Nous voulons faire encore bien davantage. Ce n’est pas pour rien que nous avons créé un groupe de travail".

L’échevine De Bruycker souligne que la ville de Gand possède une politique résolue contre le racisme et les discriminations. Elle défend les tests de situation, qui permettent de sensibiliser les propriétaires de logements et les employeurs contre les discriminations et le racisme. L’échevine veut aller encore plus loin et combattre le profilage ethnique. "Notre société ne supporte plus les discriminations choquantes, que ce soit sur le marché du logement, sur celui de l’emploi, lors d’actions policières ou à la porte d’un club".