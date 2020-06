Journée d’actions pour une revalorisation du secteur non-marchand, "héro de la crise"

Quant au syndicat chrétien flamand ACV Puls, il organisait “la première journée d’action en ligne du non-marchand”. Il réclame un nouveau pacte pour l’ensemble du secteur (soins de santé, bien-être et culture). "Faudra-t-il, après les applaudissements, à nouveau des longs mois d’actions et de négociations avant qu’on fasse un petit pas en avant pour les soins, le bien-être, la culture ? Faire payer aux "héros des soins" les coûts de la crise sanitaire serait particulièrement cynique et totalement inacceptable", déclarait Marc Selleslach.

Des actions de sensibilisation ont eu lieu dans des hôpitaux et d’autres institutions en Flandre. Dès 10h du matin, un Blog était ouvert en ligne pour recevoir les photos et des séquences filmées de ces actions à plus petite échelle.