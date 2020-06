Une forme légère de Covid-19 provoquerait encore des problèmes de santé après trois mois

Certains patients atteints de Covid-19 présentent encore trois mois après leur infection des symptômes sérieux comme de la fatigue, un essoufflement, une pression sur la poitrine, des douleurs à la tête et aux muscles. C’est ce qui ressort d'une étude réalisée par l'Université de Hasselt, le centre CIRO, l'Université de Maastricht et le fonds médical néerlandais Nederlandse Longfonds. Plus de neuf personnes interrogées sur dix indiquent que des activités quotidiennes simples posent problème. Soixante-cinq pourcent craignent de ne pas se rétablir complètement.