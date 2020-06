“Tournée nationale”: vous recevrez non pas 10 mais 12 trajets en train gratuits

Le pass de dix voyages en train gratuits que le conseil des ministres restreint avait promis à chaque citoyen le 6 juin, parmi les mesures visant à aider la population et relancer les divers secteurs à la suite de la crise sanitaire, sera finalement un pass de douze voyages de la SNCB, à utiliser pendant six mois à partir de mi-août. Le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, et la Société nationale des chemins de fer se sont mis d’accord à ce sujet ce vendredi. Chaque citoyen devra cependant en faire la demande et le pass sera nominatif.