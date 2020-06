Covid-19: 128 nouvelles infections et 12 décès à déplorer ces dernières 24h

Le nombre de nouvelles contaminations des dernières 24 heures est légèrement plus élevé que la veille, où 104 infections avaient été recensées. Au total, 60.476 cas confirmés de Covid-19 ont ainsi été rapportés depuis la mi-mars, dont 34.042 cas (56%) en Flandre, 19.131 cas (32%) en Wallonie, et 6.249 cas (10%) à Bruxelles.

Vingt patients ont été admis dans un hôpital depuis jeudi, présentant des symptômes de Covid-19. C’est un patient de plus que la veille. Au total, 340 patients sont encore hospitalisés à l’heure actuelle, dont 55 en soins intensifs. C’est 5 de moins que la veille.

Par contre, 27 patients ont pu quitter l’hôpital jeudi, considérés comme guéris.

Le nombre de décès de la journée écoulée est 12, soit 2 de plus que la veille. Dix patients ont succombé à l’hôpital et deux en maison de repos et soins. Ce qui porte le nombre de décès à 9.695 en Belgique depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

Ces dernières 24 heures, 15.430 tests ont été effectués. Depuis le début de l’épidémie, ce sont 1.087.369 personnes qui ont été testées en Belgique.