Frederik Delaplace est le nouvel administrateur-délégué de la VRT

Depuis le départ du CEO Paul Lembrechts début 2020, l'intérim était assuré par Leo Hellemans, ancien administrateur délégué de la maison (2014 à 2016). Âgé de 49 ans, Frederik Delaplace est actuellement CEO de Mediafin, l'éditeur des journaux De Tijd et L'Echo, et du magazine Sabato. Il avait auparavant été directeur des deux rédactions et rédacteur en chef du Tijd.

En dix ans de direction de la rédaction, Delaplace avait modernisé en profondeur le quotidien financier De Tijd, pour lui donner aussi une dimension multimédiale. En 2017, l’ancien journaliste succédait à Dirk Velghe à la tête de Mediafin, une entreprise qui emploie environ 200 personnes.

"Nous avons eu une bonne discussion avec plusieurs solides candidats", a souligné le ministre flamand des Médias, Benjamin Dalle. A côté de Frederik Delaplace, Peter Vandermeersch (ancien rédacteur en chef du journal De Standaard et actuel rédacteur en chef du quotidien néerlandais NRC) et Koen Clement (président de Studio 100, après avoir travaillé 20 ans pour De Persgroep et une maison d’édition néerlandaise) faisaient également partie du trio final.

"Frederik Delaplace est un manager jeune et dynamique qui a gagné ses galons dans le secteur des médias au Tijd et au sein de Mediafin. C'est quelqu'un qui peut vraiment préparer la VRT à l'avenir", a ajouté le ministre Dalle. Frederik Delaplace - le plus jeune des trois candidats - a beaucoup d’expérience dans le domaine des médias, pas encore dans la direction d’une maison de la taille de la VRT.