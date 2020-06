L'interdiction de captation de l'eau levée en Flandre occidentale

Ces derniers jours, il y a eu beaucoup plus de pluie que lors du mois dernier. L'approvisionnement en eau a donc été temporairement reconstitué. Afin d'utiliser au maximum cette eau supplémentaire, le gouverneur Decaluwé a temporairement levé l'interdiction de captation, à l'exception de quelques endroits. Comme le Bornebeek et des méandres de la Lys et de l’Escaut.

Dans toute la province, il est tombé en moyenne 30 litres d'eau par mètre carré. Cela n'a pas éliminé le déficit de précipitations, mais il y a cependant de l'eau de pluie supplémentaire disponible. Cet excédent n'est que temporaire et les agriculteurs peuvent désormais reconstituer leurs stocks pour la période de sécheresse à venir.

Avec la chaleur qui l'accompagnera, de nouvelles restrictions seront probablement bientôt à nouveau imposées sur l'utilisation de l'eau en Flandre occidentale.