Le bourgmestre de Bruges Dirk De fauw poignardé au cou, "son état est stable"

L'homme interpellé est un patient psychiatrique d'une quarantaine d'années dont Dirk De fauw est l'administrateur provisoire depuis 20 ans.

L'individu attendait Dirk De fauw devant le bureau d'avocats de ce dernier. "Il s'est approché, et quand mon époux lui a dit de garder ses distances à cause du coronavirus, il a sorti un couteau de nulle part et l'a planté dans le cou de mon mari avant de prendre la fuite", raconte Ann Staelens.

Le bourgmestre venait de se faire déposer par son chauffeur, qui a remarqué que quelque chose se passait. "Il a emmené mon mari à l'hôpital où il a été opéré. Il est à présent conscient et son état est stable", précise l'épouse de Dirk De fauw.