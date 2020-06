Le loup Billy heurté par une camionnette à Turnhout

"Le loup Billy a traversé le ring pour se rendre sur la large berme centrale, où il a conclu que l'autre côté de la route (le centre de Turnhout) n'était pas une zone favorable aux loups, et est revenu sur ses pas.

L’animal a été heurté par une camionnette qui, heureusement, avait déjà perdu de la vitesse à la vue du loup", raconte l'association. Billy a tout de même été projeté contre une haie mais a survécu au choc et s'est enfui. L'Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt (INBO) s'est rendu sur place pour rechercher des échantillons de poils et d'ADN sur le pare-chocs de la camionnette endommagée.

L'ASBL s'est dite soulagée d'avoir été notifiée à deux reprises vendredi soir de la vraisemblable présence de l'animal en bonne santé dans la région de Turnhout.

Les deux rapports correspondent parfaitement en termes de lieu et de calendrier, et se confirment donc effectivement l'un l'autre. Ils font tous deux état d'un loup avançant au trot. Il semble que l'animal s'en est tiré avec une belle frayeur, bien qu'il y ait bien sûr quelques réserves après un accident aussi spectaculaire, commente Landschap, qui souligne qu'il ne s'agit pour le moment que d'observations n'ayant pas encore pu être vérifiées.