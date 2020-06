Le Vlaams Belang reste le premier parti de Flandre, d’après un récent sondage

À Bruxelles, Ecolo, avec 19,1% des intentions de vote, retrouve sa première place occupée depuis les élections de mai 2019 et brièvement cédée au PS lors du dernier sondage, publié le 14 mars dernier. Les écologistes reculent certes un peu (-1,2), mais le PS fléchit davantage (-2,3), arrivant en deuxième position à 18,2%. Le MR reste stable en troisième position (17,4%). A Bruxelles, les électeurs ne se sont pas détournés non plus des extrêmes, gauche en l'occurrence, puisque le PTB progresse légèrement, à 12,6% (+0,4). Au classement des personnalités, Sophie Wilmès (MR) prend la pole position, devant Paul Magnette (PS) et Olivier Maingain (Défi).

En Wallonie, le PS reste en tête mais en fléchissant à 23,7% (-1,8), suivi du MR qui remonte à 20,5% (+0,9) et du PTB à 18,7% (+0,1). Suivent Ecolo et, plus loin derrière, le CDH et Défi. La Première ministre Sophie Wilmès (MR) se hisse à la première place du classement des personnalités les plus populaires, devant le président du PS, Paul Magnette, et le ministre-président, Elio Di Rupo (PS).