Permeke mis à l’honneur à Ostende dans une expo rassemblant des œuvres peu connues du public

Les Galeries vénitiennes d’Ostende accueillent jusqu’au 8 novembre prochain une exposition hors norme sur l’artiste peintre Constant Permeke, et sur ses liens avec la ville. Les clichés concernant le style sombre de l'expressionniste flamand y sont totalement brisées. Les œuvres des années 20 sont axées sur les pêcheurs, les bateaux et les rameurs, et affichent plein de couleurs. Environ trois-quarts des tableaux exposés proviennent de collections privées, et n’ont dès lors jamais pu être admirés par le grand public.