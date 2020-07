Erika Vlieghe à propos des rassemblements nocturnes : "Si on continue comme ça, cela va mal finir"

Les réactions négatives se sont multipliées ce week-end face aux rassemblements de centaines de personnes sans masque et sans respect des distances après la fermeture des cafés à Ixelles, Anderlecht et Hasselt. Erika Vlieghe, chef du département des maladies infectieuses de l'UZ Antwerpen et présidente du Groupe d’experts en charge du déconfinement se dit inquiète. "Ce n'est absolument pas approprié. Si on continue comme ça, cela va finir mal. Le virus semble loin de nous mais il est toujours bien présent", a-t-elle déclaré lors de l’émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT).