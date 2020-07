La Commission européenne donne son feu vert pour 21 millions d'aides de la Flandre

L'objectif de ce programme flamand est d'inciter les entreprises à orienter leurs activités vers la production de certains produits essentiels pour faire face à la crise sanitaire actuelle, comme notamment les vaccins et traitements, les équipements et appareils médicaux, les désinfectants, les instruments de collecte et de traitement des données.

La Commission a constaté que le régime était conforme aux règles assouplies sur les aides d'Etat pendant la crise du coronavirus. Elle a validé ces derniers mois d'innombrables aides d'Etat interdites en d'autres temps, afin d'aider les pouvoirs publics à soutenir massivement leur économie frappée par la crise.